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Муж на 100 дней 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Муж на 100 дней
Киноафиша Сериалы Муж на 100 дней Сезоны Сезон 1

Baekilui Nanggoonnim 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Муж на 100 дней»

В 1 сезоне сериала «Муж на 100 дней» в корейской провинции живет молодая и симпатичная вдова Ли Юль. Старика-мужа она не любила, а потому теперь вполне довольна своим статусом одинокой независимой женщины. Но на ее голову обрушивается несчастье: принц из династии Чосон Ли Юль приказывает срочно выдать замуж всех жен. Таким образом он хочет задобрить небеса, чтобы избежать голода и остановить засуху. Девушка злится на правителя, но не может идти против его воли. К счастью, ей вовремя попадается симпатичный юный дурачок, не помнящий о себе ничего. Его она и назначает своим новым супругом, не догадываясь, что это и есть тот самый принц.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Муж на 100 дней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 октября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 октября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 октября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 октября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 октября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
22 октября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 октября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 октября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 октября 2018
График выхода всех сериалов
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