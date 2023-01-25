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Экстраординарная 2023 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Экстраординарная
Киноафиша Сериалы Экстраординарная Сезоны Сезон 1

Extraordinary
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экстраординарная»

В 1 сезоне сериала «Экстраординарная» события разворачиваются в недалеком будущем. Мир мало чем отличается от привычного нам, но есть одна существенная деталь: около 10 лет назад необъяснимый катаклизм одарил всех взрослых землян различными суперсилами. Теперь никто не удивляется, если мимо окон десятиэтажки пролетает домохозяйка в фартуке или если мужчина случайно отрывает дверцу автобуса, пытаясь всего лишь сесть в него на остановке. Новая норма – это отклонение от нормы. Однако 25-летняя Джен боится признаться родным и друзьям, что у нее все еще нет никакого дара. Девушка отправляется на поиски своих способностей.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Экстраординарная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Есть заметки Have nots
Сезон 1 Серия 1
25 января 2023
Волшебные пули Magic Bullets
Сезон 1 Серия 2
25 января 2023
Тупиковая работа Dead End Job
Сезон 1 Серия 3
25 января 2023
Проект для домашних животных Pet Project
Сезон 1 Серия 4
25 января 2023
Шоу Джен The Jen Show
Сезон 1 Серия 5
25 января 2023
Настоящие позеры — это друзья, которых мы завели на этом пути The Real Poser Are The Friends We Made Along The Way
Сезон 1 Серия 6
25 января 2023
Веселый монарх The Merry Monarch
Сезон 1 Серия 7
25 января 2023
Сюрприз! Surprise!
Сезон 1 Серия 8
25 января 2023
График выхода всех сериалов
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