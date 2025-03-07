Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Экстраординарная
Новости
Новости о сериале «Экстраординарная»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Экстраординарная»
Вся информация о сериале
На хрупких плечах: фильмы и сериалы о том, что значит быть женщиной
В честь Международного дня борьбы за женские права размышляем о трагедиях и радостях в судьбе женщин на разных жизненных этапах.
Написать
7 марта 2025 12:52
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.
Написать
15 апреля 2023 12:00
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667