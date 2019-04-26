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Цветок фасоли 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Цветок фасоли
Киноафиша Сериалы Цветок фасоли Сезоны Сезон 1

Nokdu Flower 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 48
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветок фасоли»

В 1 сезоне сериала «Цветок фасоли» события разворачиваются во время правления династии Чосон, в 1894 году. Назревает масштабный крестьянский бунт, который грозит вылиться в революционный переворот. Во время решающей схватки вблизи поселения Угымтха два брата волею судеб сражаются за враждующие стороны. Один из них является образованным сыном чиновника, наследником внушительного состояния, а другой – незаконнорожденным слугой. Неудивительно, что Ган примкнул к группе ополченцев, а И Хён находится на стороне действующей власти. Что же победит – зов крови или социальные установки?

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Цветок фасоли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 мая 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 мая 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 мая 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 мая 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 мая 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
18 мая 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 мая 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
24 мая 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
24 мая 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
25 мая 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
25 мая 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
31 мая 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
31 мая 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
1 июня 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
1 июня 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
7 июня 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
7 июня 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
8 июня 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
8 июня 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
14 июня 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
14 июня 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
15 июня 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
15 июня 2019
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
21 июня 2019
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
21 июня 2019
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
22 июня 2019
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
22 июня 2019
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
28 июня 2019
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
28 июня 2019
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
29 июня 2019
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
29 июня 2019
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
5 июля 2019
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
5 июля 2019
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
6 июля 2019
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
6 июля 2019
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
12 июля 2019
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
12 июля 2019
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
13 июля 2019
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
13 июля 2019
График выхода всех сериалов
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