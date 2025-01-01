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Постер сериала Цветок фасоли
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Цветок фасоли, список сезонов

Nokdu Flower 16+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 35 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Цветок фасоли»
Цветок фасоли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
48 эпизодов 26 апреля 2019 - 13 июля 2019
 
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