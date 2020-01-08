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Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
Киноафиша Сериалы Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту Сезоны Сезон 1

Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту»

В 1 сезоне сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту», получив приглашение от своей подруги, Каэдэ Хондзе погружается в видеоигру New World Online в образе героини Мейпл. Не разбираясь в компьютерных играх, девочка тратит все свои очки на защиту. Ее персонаж становится медленным, неповоротливым и слабым. Каэдэ не может использовать магические способности и даже подвергается атаке кроликов. Однако впоследствии ей достается навык под названием «Абсолютная защита», а также контр-навык, который сокрушает всех одним ударом. Каэдэ, играя в духе «мобильной крепости», отправляется навстречу приключениям.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первый бой и упор на защиту Defense and First Battle
Сезон 1 Серия 1
8 января 2020
Подруга и упор на защиту Defense and Friends
Сезон 1 Серия 2
15 января 2020
Покорение второй области и упор на защиту Defense and Reaching Second Level
Сезон 1 Серия 3
22 января 2020
Второй ивент и упор на защиту Defense and Second Event
Сезон 1 Серия 4
29 января 2020
Трофеи и упор на защиту Defense and Spoils of War
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2020
Пополнение и упор на защиту Defense and Reinforcements
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2020
Усиление и упор на защиту Defense and Upgrades
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2020
Третий ивент и упор на защиту Defense and Third Event
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2020
Четвёртый ивент и упор на защиту Defense and Fourth Event
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2020
Вылазка и упор на защиту Defense and Attack
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2020
Сильные противники и упор на защиту Defense and Mighty Foe
Сезон 1 Серия 11
18 марта 2020
Связи и упор на защиту Defense and Bonds
Сезон 1 Серия 12
25 марта 2020
График выхода всех сериалов
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