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Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту 2020 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
Киноафиша Сериалы Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту Сезоны Сезон 2

Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту»

Во 2 сезоне сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту» продолжается история о том, как две лучшие подруги создали персонажей в виртуальном мире. Их героини Мэйпл и Салли тоже подружились. Вместе они отправились на поиски приключений, где столкнулись с опасными монстрами, ошибками в игре и другими сложностями. Мэйпл пока что новичок в этом деле, но ее интерес увеличивается с каждым днем. Девушка становится смелее и увереннее, и не только потому, что она одерживает победу над магическими существами. Мэйпл может дать отпор любому врагу, поскольку она максимально усилила свою защиту.

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Список серий сериала Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Максимальная защита и Рождество Maxing Defense and Christmas
Сезон 2 Серия 1
11 января 2023
Максимальная защита, уровень 5 и уровень 6 Maxing Defense, Level 5, and Level 6
Сезон 2 Серия 2
18 января 2023
Максимальная защита и седьмое мероприятие Maxing Defense and the Seventh Event
Сезон 2 Серия 3
25 января 2023
Максимальная защита и завоевание башен Maxing Defense and Tower Conquest
Сезон 2 Серия 4
1 февраля 2023
Максимальная защита и щупальца Maxing Defense and Tentacles
Сезон 2 Серия 5
8 февраля 2023
Максимальная защита и приручение монстров Maxing Defense and Tame Monsters
Сезон 2 Серия 6
15 февраля 2023
Максимальная защита и щупальца Maxing Defense and Tentacles
Сезон 2 Серия 7
8 марта 2023
Максимальная защита и приручение монстров Maxing Defense and Tame Monsters
Сезон 2 Серия 8
15 марта 2023
Максимальное усиление защиты и создание базы Maxing Defense and Setting Up a Base
Сезон 2 Серия 9
22 марта 2023
Максимальная защита и новые команды Maxing Defense and New Teams
Сезон 2 Серия 10
29 марта 2023
Максимальная защита и новые группы Maxing Defense and New Parties
Сезон 2 Серия 11
12 апреля 2023
Максимальная защита и новые группы Maxing Defense and New Parties
Сезон 2 Серия 12
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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