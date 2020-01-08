Хондзе Каэде получает приглашение от своей подруги Ширамине сыграть с ней в игру в виртуальной реальности. Каэдэ не переносит боль. Она создает персонажа по имени Мэйпл и решает потратить все баллы на ее защиту. В результате героиня двигается медленно, не может использовать магию, и даже кролик способен победить ее. Однако после того, как Каэде приобретает навык, известный как «абсолютная защита», она получает способность свести на нет все повреждения. Неуязвимая героиня отправляется на поиски приключений.