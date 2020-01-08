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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту

Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту (2020 - …)

Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 16+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
О чем сериал

Хондзе Каэде получает приглашение от своей подруги Ширамине сыграть с ней в игру в виртуальной реальности. Каэдэ не переносит боль. Она создает персонажа по имени Мэйпл и решает потратить все баллы на ее защиту. В результате героиня двигается медленно, не может использовать магию, и даже кролик способен победить ее. Однако после того, как Каэде приобретает навык, известный как «абсолютная защита», она получает способность свести на нет все повреждения. Неуязвимая героиня отправляется на поиски приключений.

В ролях
В ролях
Саори Хаями
Саори Хаями
Noriaki Sugiyama
Такуми Ямадзаки
Такуми Ямадзаки
Satomi Sato
Satomi Arai
Аи Какума
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту»
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 января 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 февраля 2023
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
8 февраля 2023
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 февраля 2023
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
22 февраля 2023
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
1 марта 2023
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
8 марта 2023
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
15 марта 2023
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
22 марта 2023
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
29 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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