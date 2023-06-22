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Медведь 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Медведь
Киноафиша Сериалы Медведь Сезоны Сезон 2

The Bear
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Медведь»

Во 2 сезоне сериала «Медведь» продолжается история шеф-повара Карми Берзатто, который отказался от престижной работы в популярных американских ресторанах для того, чтобы продолжить семейное дело и возродить обанкротившийся ресторанчик, специализирующийся на сэндвичах. Теперь Карми является управляющим небольшой закусочной в Чикаго. Раньше ею руководил брат главного героя Майкл «Майки» Берзатто, который покончил с собой за четыре месяца до прибытия Карми на родину. Он оставил брату множество проблем – финансовых и не только, но Карми с успехом справился с ними. Впереди его ожидают новые испытания.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Медведь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Говядина Beef
Сезон 2 Серия 1
22 июня 2023
Паста Pasta
Сезон 2 Серия 2
22 июня 2023
Мороженое Sundae
Сезон 2 Серия 3
22 июня 2023
Медовая роса Honeydew
Сезон 2 Серия 4
22 июня 2023
Поп Pop
Сезон 2 Серия 5
22 июня 2023
Рыбы Fishes
Сезон 2 Серия 6
22 июня 2023
Вилки Forks
Сезон 2 Серия 7
22 июня 2023
Болоньезе Bolognese
Сезон 2 Серия 8
22 июня 2023
Омлет Omelette
Сезон 2 Серия 9
22 июня 2023
Медведь The Bear
Сезон 2 Серия 10
22 июня 2023
График выхода всех сериалов
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