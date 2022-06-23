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Медведь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Медведь
Киноафиша Сериалы Медведь Сезоны Сезон 1

The Bear
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медведь»

В 1 сезоне сериала «Медведь» кулинар Карми Берзатто работал в одном из первоклассных мишленовских ресторанов в Америке. Однако он решил вернуться в родной Чикаго, чтобы продолжить дело его семьи. Небольшой ресторанчик в бедном районе достался Карми в наследство от умершего брата Майкла. Закусочная, торгующая сэндвичами, в значительной степени отличается от заведений, к которым привык Карми, и к тому же находится на грани банкротства. Карми сразу же сталкивается с массой проблем: потребнадзор находит множество нарушений, дядя-кредитор настаивает на возвращении долга, а персонал негативно относится к переменам.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Медведь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Система System
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2022
Руки Hands
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2022
Бригада Brigade
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2022
Собаки Dogs
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2022
Шеридан Sheridan
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2022
Церера Ceres
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2022
Рецензия Review
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2022
Брасиоле Braciole
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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