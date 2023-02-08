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Киноафиша Новости Венсан Кассель и Ева Грин спасают Лондон от террористов в трейлере сериала «Связь»

Венсан Кассель и Ева Грин спасают Лондон от террористов в трейлере сериала «Связь»

8 февраля 2023 10:07
Венсан Кассель и Ева Грин спасают Лондон от террористов в трейлере сериала «Связь»

Шпионский триллер от номинанта «Золотая пальмовая ветвь» выйдет на экраны в конце февраля.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер англо-французского сериала «Связь». Главные роли в шоу исполнили Венсан Кассель («Особенные»), Ева Грин («Последняя любовь на Земле»), Питер Муллан («Властелин колец: Кольца власти»), Дэниэл Фрэнсис («Однажды в сказке») и Станислас Мерхар («Граф Монте-Кристо»).

По сюжету, группа кибертеррористов совершает нападение на Лондон. Преступники деактивируют электронный барьер Темзы, спровоцировав разрушительное наводнение в британской столице. Главная героиня (Грин) получает информацию о предполагаемом виновнике катастрофы и узнает в нем своего давнего возлюбленного Габриэля Деланжа (Кассель). Хотя после разрыва между ними сложились сложные отношения, героиня все равно решает встретиться с Габриэлем, чтобы выяснить, действительно ли он причастен к атаке, найти настоящего виновника наводнения и предотвратить еще более масштабный катаклизм, который планируют устроить террористы.

Режиссером проекта выступил номинант премий «Эмми» и «Золотая пальмовая ветвь» Стивен Хопкинс, создатель сериала «24 часа» и фильма «Жизнь и смерть Питера Селлерса». Сценарий написали Виржини Брак («Смертоносный») и Оливер Батчер («Неизвестный»). Саундтрек сочинил Уолтер Мэир, ранее работавший над такими популярными проектами, как «Игра в кальмара» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», а также игрой Cyberpunk 2077.

Премьера Liaison состоится на Apple TV+ 24 февраля. Шоу будет состоять из шести эпизодов, финал сериала выйдет на экраны 31 марта.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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