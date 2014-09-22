Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Отец Матвей 2014 - 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отец Матвей
Киноафиша Сериалы Отец Матвей Сезоны Сезон 1

Отец Матвей 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отец Матвей»

В 1 сезоне сериала «Отец Матвей» главный герой служит в столичной церкви. Внезапно из мест заключения возвращается его брат Яков — хамоватый и беспринципный молодой человек — и рушит спокойную жизнь своих родственников. Он устраивает ограбление богатого храма, где служит его старший брат. После того, что случилось, отцу Матвею приходится уехать с семьей в провинциальный приход. Условия жизни сначала кажутся москвичам чудовищными, но герои постепенно адаптируются в новых реалиях. Вскоре отец Матвей узнает, что в тихом, на первый взгляд, городке происходит что-то из ряда вон выходящее...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Отец Матвей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Девятая заповедь
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2014
Непрощённый грех
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2014
Клятва Гиппократа
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2014
Роза
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2014
Благие намерения
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2014
Громкое дело
Сезон 1 Серия 6
24 сентября 2014
Напрасная жертва
Сезон 1 Серия 7
25 сентября 2014
Кузнечик и Голиаф
Сезон 1 Серия 8
25 сентября 2014
Змеиный клубок
Сезон 1 Серия 9
29 сентября 2014
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 10
29 сентября 2014
Дитя раздора
Сезон 1 Серия 11
30 сентября 2014
В ожидании приговора
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2014
Желание
Сезон 1 Серия 13
1 октября 2014
Клеймо
Сезон 1 Серия 14
1 октября 2014
Амулет
Сезон 1 Серия 15
2 октября 2014
Вне игры
Сезон 1 Серия 16
2 октября 2014
Тайный враг
Сезон 1 Серия 17
8 июня 2017
Опасный поворот
Сезон 1 Серия 18
8 июня 2017
Клевета
Сезон 1 Серия 19
9 июня 2017
Исповедь
Сезон 1 Серия 20
9 июня 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше