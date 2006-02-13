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Громовы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Громовы
Киноафиша Сериалы Громовы Сезоны Сезон 1

Громовы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Громовы»

В 1 сезоне сериала «Громовы» события разворачиваются в конце 1970-х в небольшом шахтерском поселке Каменка. Здесь обитает большая дружная семья Громовых. Честный рабочий Федор трудится шахтером, а его жена Марина работает учителем в местной школе. Супруги растят четверых детей: Настю, Сашу, Саву и малыша Никитку. Семья живет просом жизнью обычных граждан Советского Союза. Все бытовые проблемы они решают сообща, нередко вызывая зависть со стороны соседей. Но однажды на головы семьи обрушивается большая беда, которая заставляет Громовых буквально бежать из Каменки куда глаза глядят.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Громовы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 февраля 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 февраля 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 марта 2006
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 марта 2006
График выхода всех сериалов
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