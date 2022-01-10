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БиМ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала БиМ
Киноафиша Сериалы БиМ Сезоны Сезон 1

BiM 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «БиМ»

В 1 сезоне сериала «Бим» милиционер Макар Климов уезжает из столицы в Крым — своего рода «ссылку» — за роман с супругой шефа. В первый же день в местном заведении он знакомится с привлекательной девушкой Викторией, за которой ухлестывает бандит Гоша Керченский. После «разборок» с телохранителями криминального авторитета Гоша приходит в себя в бухте. На помощь Макару торопится собака по кличке Бим. В скором времени этот пес поможет Макару отыскать опасных преступников. Макару с его новым напарником Бимом нужно выяснить, кто занимается наркоторговлей в городе и перевозит запрещенные вещества из-за рубежа.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «БиМ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 января 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 января 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 января 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 января 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 января 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 января 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 января 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 января 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 января 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 января 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
14 января 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
14 января 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
14 января 2022
График выхода всех сериалов
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