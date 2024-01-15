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БиМ 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала БиМ
Киноафиша Сериалы БиМ Сезоны Сезон 3

BiM 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «БиМ»

В 3-м сезоне сериала «Бим» капитан Климов и его четвероногий друг опять попадают в приключения. Их отделение полиции в полном составе перебирается на ПМЖ в Новороссийск. Дело в том, что старый участок передали под управление керченского отделения. Несмотря на то что сотрудники получают на новом месте хорошее жилье и просторный офис, они не перестают ностальгировать по былым приключениям. Леша страдает из-за вынужденной разлуки с Ингой. Зато соседкой Макара Климова становится обаятельная Катя, которая подкармливает его и Бима домашней едой. Однако преступники не дремлют, и команду вскоре ждет новое расследование.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «БиМ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
15 января 2024
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
15 января 2024
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
15 января 2024
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
16 января 2024
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
16 января 2024
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
16 января 2024
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
17 января 2024
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
17 января 2024
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
17 января 2024
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
18 января 2024
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
18 января 2024
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
18 января 2024
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
19 января 2024
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
19 января 2024
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
19 января 2024
График выхода всех сериалов
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