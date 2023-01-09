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БиМ 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала БиМ
Киноафиша Сериалы БиМ Сезоны Сезон 2

BiM 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 30
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «БиМ»

Во 2 сезоне сериала «Бим-2» герои расследуют ограбление в своем отделе, помогают оперу Семе Жуку, оказывают содействие гастролирующим певицам и совершают еще немало полезных дел. Макар по-прежнему будет завоевывать сердца девушек. Пес Бим, в свою очередь, ни в чем не собирается уступать своему напарнику и тоже пользуется популярностью у очаровательных собачонок. Но как бы ни были прекрасны девушки и болонки, которые встречаются на пути у главных героев, их основная задача — служить закону и бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала. Они раскроют самые коварные преступления и добьются правды любой ценой.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «БиМ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
9 января 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
9 января 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
9 января 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
10 января 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
10 января 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
10 января 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
11 января 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
11 января 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
11 января 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
12 января 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
12 января 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
12 января 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
13 января 2023
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
13 января 2023
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
13 января 2023
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
2 мая 2023
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
2 мая 2023
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
3 мая 2023
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
3 мая 2023
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
4 мая 2023
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
4 мая 2023
Серия 22
Сезон 2 Серия 22
5 мая 2023
Серия 23
Сезон 2 Серия 23
5 мая 2023
Серия 24
Сезон 2 Серия 24
5 мая 2023
Серия 25
Сезон 2 Серия 25
5 мая 2023
Серия 26
Сезон 2 Серия 26
8 января 2024
Серия 27
Сезон 2 Серия 27
9 января 2024
Серия 28
Сезон 2 Серия 28
10 января 2024
Серия 29
Сезон 2 Серия 29
11 января 2024
Серия 30
Сезон 2 Серия 30
12 января 2024
График выхода всех сериалов
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