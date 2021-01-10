Это документальный проект о том, как известный американский спортсмен Тайгер Вудс стал соперником самому себе — и в гольфе, и в жизни. Создатели проекта представили откровенную историю о жизни и профессиональной деятельности легенды гольфа. В сериале можно увидеть эксклюзивные видеозаписи, а также беседу журналистов с родственниками, друзьями и коллегами Вудса, в том числе с его бывшим кэдди Стивом Уильямсом. Вудс стал первым в истории спортсменом-миллиардером, правда, достиг этого благодаря рекламным контрактам.