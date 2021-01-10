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Киноафиша Сериалы Тайгер

Тайгер (2021 - 2021)

Tiger 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Это документальный проект о том, как известный американский спортсмен Тайгер Вудс стал соперником самому себе — и в гольфе, и в жизни. Создатели проекта представили откровенную историю о жизни и профессиональной деятельности легенды гольфа. В сериале можно увидеть эксклюзивные видеозаписи, а также беседу журналистов с родственниками, друзьями и коллегами Вудса, в том числе с его бывшим кэдди Стивом Уильямсом. Вудс стал первым в истории спортсменом-миллиардером, правда, достиг этого благодаря рекламным контрактам.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тайгер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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