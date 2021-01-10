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Тайгер 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайгер
Киноафиша Сериалы Тайгер Сезоны Сезон 1

Tiger 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайгер»

В 1 сезоне сериала «Тайгер» в центре событий оказывается великий гольфист и многократный победитель турниров «Мэйджор» различного уровня Тайгер Вудс. Он установил немало рекордов по гольфу. В 2009 году Тайгер на некоторое время прервал карьеру ради семьи. Спустя год Вудс вернулся в большой спорт. В начале нулевых его имя попало в список «Форбс». Вудс стал миллиардером, но деньги эти он заработал не на поле для гольфа, а благодаря многочисленным съемкам в рекламных роликах. Весной 2017 года Тайгер Вудс был арестован. Он находился в неадекватном состоянии из-за чрезмерного употребления медицинских препаратов.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тайгер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part I
Сезон 1 Серия 1
10 января 2021
Часть 2 Part II
Сезон 1 Серия 2
17 января 2021
График выхода всех сериалов
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