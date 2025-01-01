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Люди с недостатками
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Люди с недостатками, список сезонов
Hajainneun Ingandeul
16+
Год выпуска
2019
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
MBC
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Рейтинг сериала
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0
голосов
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Люди с недостатками»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
27 ноября 2019 - 16 января 2020
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667