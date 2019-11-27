Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Люди с недостатками 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Люди с недостатками
Киноафиша Сериалы Люди с недостатками Сезоны Сезон 1

Hajainneun Ingandeul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люди с недостатками»

В 1 сезоне сериала «Люди с недостатками» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Джу Со Ен. Она убеждена, что очаровательные парни приносят только несчастья. Однажды на ее пути попадается Ли Кан Ву — привлекательный молодой человек, который буквально одержим своей внешностью. Главная героиня сразу начинает презирать его, не догадываясь, какая история стоит за этим. Парень много работал над тем, чтобы приобрести атлетическое телосложение, ведь он всегда был склонен к полноте. Джу Со Ен и Ли Кан Ву работают вместе и постепенно начинают обращать друг на друга внимание. Правда, сначала у них происходят стычки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Люди с недостатками» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 ноября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 ноября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 декабря 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 декабря 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 декабря 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 декабря 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
19 декабря 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
25 декабря 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
25 декабря 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
26 декабря 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
26 декабря 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
1 января 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
1 января 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
2 января 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
2 января 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
8 января 2020
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
8 января 2020
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
9 января 2020
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
9 января 2020
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
15 января 2020
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
15 января 2020
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
16 января 2020
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
16 января 2020
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше