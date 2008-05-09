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В июне 41-го 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В июне 41-го
Киноафиша Сериалы В июне 41-го Сезоны Сезон 1

В июне 41-го 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «В июне 41-го»

Накануне войны лейтенант погранвойск Иван Буров прибывает из краткосрочного отпуска для продолжения службы на границе СССР и Польши. После нападения германских войск Буров единственный, кто остается в живых на вверенном ему участке государственной границы. Тем временем враг уже продвинулся далеко на восток.Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где живет Ханна — возлюбленная Бурова, он решает вести собственную войну с захватчиками. В одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой для фашистов, своеобразным «духом мщения» — за погибших товарищей, за отнятое право любить...

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В июне 41-го» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2008
График выхода всех сериалов
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