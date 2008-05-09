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Постер сериала В июне 41-го
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В июне 41-го, список сезонов

В июне 41-го 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия/Беларусь
Эпизод длится 50 минут

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список сезонов сериала «В июне 41-го»
В июне 41-го - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 9 мая 2008
 
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