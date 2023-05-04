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Королева Шарлотта: История Бриджертонов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Киноафиша Сериалы Королева Шарлотта: История Бриджертонов Сезоны Сезон 1

Queen Charlotte: A Bridgerton Story 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

В 1 сезоне сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» наследница знатного римского рода Шарлотта с детских лет по договоренности родителей обручена с мужчиной, которого она даже никогда не видела. Ее нареченный супруг – правящий король Англии. Георг III – замкнутый и неприятный мужчина, полный странностей и не испытывающий к юной невесте особой любви. Тем не менее Шарлотта в сопровождении лишь нескольких служанок приезжает в Лондон и входит в новую семью. Свекровь хочет, чтобы девушка была послушной и тихой, однако у самой Шарлотты другие планы. Она надеется стать великой правительницей, затмив своего супруга.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Будущая королева Queen to Be
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Счастье медового месяца Honeymoon Bliss
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
По четным дням Even Days
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2023
Служба королю Holding the King
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Сады в цвету Gardens in Bloom
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Сокровища короны Crown Jewels
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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