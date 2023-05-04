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Постер сериала Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Киноафиша Сериалы Королева Шарлотта: История Бриджертонов Сезоны

Королева Шарлотта: История Бриджертонов, список сезонов

Queen Charlotte: A Bridgerton Story 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Королева Шарлотта: История Бриджертонов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 4 мая 2023
 
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