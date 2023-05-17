Меню
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Новости
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Вся информация о сериале
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» стал одним из самых успешных сериалов Netflix
За две недели на стриминге сериал набрал свыше 307 млн часов просмотров.
Написать
17 мая 2023 15:40
«Королева Шарлотта: история Бриджертонов»: на чем основан сериал, главные герои и будет ли продолжение
Все важнейшие сведения о новом спин-оффе исторической мелодрамы от Netflix.
Написать
10 мая 2023 14:30
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Лучшие истории о сильных исторических личностях, приправленные дворцовыми интригами и сногсшибательными нарядами.
Написать
5 мая 2023 12:00
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
Главные онлайн-премьеры, которые можно посмотреть в период майских праздников, и несколько любопытных кинотеатральных релизов.
Написать
3 мая 2023 15:00
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака
Темпераментный герцог Гастингс или обаятельная Дафна Бриджертон?
Написать
3 мая 2023 12:00
Netflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Спин-офф популярного сериала о любви в альтернативной Англии XIX века выйдет на экраны в начале мая.
Написать
24 марта 2023 12:03
Спин-офф «Бриджертонов» о молодости королевы Шарлотты получил первый тизер и дату премьеры
Сериал расскажет об отношениях Шарлотты с королем Георгом.
Написать
15 февраля 2023 10:51
Стало известно, когда выйдет сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Параллельно к выходу готовится третий сезон оригинального шоу.
Написать
2 февраля 2023 14:55
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.
Написать
12 января 2023 12:00
