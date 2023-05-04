В 1 сезоне сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» наследница знатного римского рода Шарлотта с детских лет по договоренности родителей обручена с мужчиной, которого она даже никогда не видела. Ее нареченный супруг – правящий король Англии. Георг III – замкнутый и неприятный мужчина, полный странностей и не испытывающий к юной невесте особой любви. Тем не менее Шарлотта в сопровождении лишь нескольких служанок приезжает в Лондон и входит в новую семью. Свекровь хочет, чтобы девушка была послушной и тихой, однако у самой Шарлотты другие планы. Она надеется стать великой правительницей, затмив своего супруга.