Queen Charlotte: A Bridgerton Story 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Queen Charlotte: A Bridgerton Story Seasons Season 1
Queen Charlotte: A Bridgerton Story 18+
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Queen Charlotte: A Bridgerton Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» наследница знатного римского рода Шарлотта с детских лет по договоренности родителей обручена с мужчиной, которого она даже никогда не видела. Ее нареченный супруг – правящий король Англии. Георг III – замкнутый и неприятный мужчина, полный странностей и не испытывающий к юной невесте особой любви. Тем не менее Шарлотта в сопровождении лишь нескольких служанок приезжает в Лондон и входит в новую семью. Свекровь хочет, чтобы девушка была послушной и тихой, однако у самой Шарлотты другие планы. Она надеется стать великой правительницей, затмив своего супруга.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

"Queen Charlotte: A Bridgerton Story" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Queen to Be
Season 1 Episode 1
4 May 2023
Honeymoon Bliss
Season 1 Episode 2
4 May 2023
Even Days
Season 1 Episode 3
4 May 2023
Holding the King
Season 1 Episode 4
4 May 2023
Gardens in Bloom
Season 1 Episode 5
4 May 2023
Crown Jewels
Season 1 Episode 6
4 May 2023
