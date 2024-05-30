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Эрик 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эрик
Киноафиша Сериалы Эрик Сезоны Сезон 1

Eric
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эрик»

В 1 сезоне сериала «Эрик» события разворачиваются в 80-е годы прошлого века, немолодой мужчина по имени Винсент живет в Америке на острове Манхэттен. Он один растит маленького сына Эдгара после смерти супруги. Его работа также связана с детьми: он управляет куклами-телезвездами в самом популярном детском шоу современности. И все бы ничего, но у малыша Эдгара есть воображаемый друг – монстр Эрик, живущий под его кроватью. Взрослые не верят ребенку и считают, что у того психологические проблемы. Но однажды мальчик бесследно исчезает. В попытках разобраться в трагедии безутешный отец тоже начинает видеть Эрика.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Эрик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 мая 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2024
График выхода всех сериалов
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