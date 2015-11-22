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Бессердечные 2014 - 2015, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бессердечные
Киноафиша Сериалы Бессердечные Сезоны Сезон 2

Heartless 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бессердечные»

Во 2 сезоне сериала «Бессердечные» продолжается история близнецов Себастьяна и Софи, которые поступили в таинственную школу-интернат Отцмансгаард. Главные герои обречены хранить свой роковой секрет: чтобы выжить, им приходится наполняться энергией других людей. Если они не остановятся своевременно, их жертва может воспламениться и обратиться в пепел. Софи и Себастьян отчаянно ищут ответы на вопросы, которые помогут им снять родовое проклятие. Они узнают, что разгадка скрыта в стенах учебного заведения. Тем временем дочь директора школы, Эмили, узнает секрет Софи. Это приводит к фатальным последствиям.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Бессердечные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 2 Серия 1
22 ноября 2015
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 2 Серия 2
22 ноября 2015
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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