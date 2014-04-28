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Бессердечные 2014 - 2015 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бессердечные
Киноафиша Сериалы Бессердечные Сезоны Сезон 1

Heartless 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бессердечные»

В 1 сезоне сериала «Бессердечные» двойняшки Себастьян и Софи отправляются в загадочную школу-интернат Отцмансгаард, чтобы раскрыть секрет своего сверхъестественного проклятия. Дело в том, что главные герои в целях выживания вынуждены питаться жизненными соками других людей. Несчастные жертвы сгорают вскоре после сеанса энергетического вампиризма. Стены школы-интерната, куда отправились брат и сестра, скрывают в себе множество тайн. А Себастьяну и Софи приходится бороться с сильными эмоциями. В учебном заведении они испытывают свои первые серьезные чувства. Герои отчаянно сопротивляются желанию истощить других учеников.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бессердечные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2014
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2014
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2014
Серия 4 Afsnit 4
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2014
Серия 5 Afsnit 5
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2014
График выхода всех сериалов
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