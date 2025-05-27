Меню
Сериалы
Бандитский Петербург 2: Адвокат
Статьи
Статьи о сериале «Бандитский Петербург 2: Адвокат»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Бандитский Петербург 2: Адвокат»
Вся информация о сериале
Фанаты «Адвоката», рот на замок: «Барон» — лучший сезон «Бандитского Петербурга» (рецензия)
История с Певцовым и Серебряковым хороша, но сильно уступает первой главе.
4 комментария
27 мая 2025 17:09
На чем основан «Бандитский Петербург»? Сюжет сериала опирается на реальные книги, а вот их история не так однозначна
Сценаристы намеренно уклоняются от прямых ответов.
2 комментария
20 мая 2025 21:00
«Бросил трубку»: Бортко эмоционально отреагировал на новость о пересъемках «Бандитского Петербурга»
Режиссер лучших сезонов даже не догадывался, что его работа получит ремейк.
Написать
20 мая 2025 14:40
Адвокаты и Антибиотик в прошлом, Обнорский снова в обойме: сюжет 11-го «Бандитского Петербурга» слили в Сеть
Ночь и тишина, данная на век.
Написать
5 мая 2025 16:11
Дроздову полюбили после съемок в продолжении «Бандитского Петербурга»: почему актриса ушла из проекта?
Актрису заменили сначала одной артисткой, потом другой.
Написать
4 января 2025 18:37
Не Челищев или Антибиотик: самого плохого персонажа «Бандитского Петербурга» считали благородным
Его даже называли «Белым» по сюжету сериала.
Написать
21 ноября 2024 08:56
Комсомолец, воротила и банкир: в «Бандитском Петербурге» наврали о судьбе реального Антибиотика
Персонаж стал украшением сериала о криминальном мире северной столицы и олицетворял собой русского Дона Карлеоне.
Написать
5 ноября 2024 20:32
Это в «Невском» прямо не раскрыли: сериал оказался связан с «Бандитским Петербургом»
Разобрались в хитросплетениях криминального мира северной столицы.
Написать
2 ноября 2024 13:46
