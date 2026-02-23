«Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался

Оповещения от Киноафиши
23 февраля 2026 08:10
Зрители могли получить по-настоящему качественный сиквел, но увы.

«Бандитский Петербург. Адвокат» – это, пожалуй, лучшее, что случилось с российским детективом в нулевых. История двух адвокатов, Чёрного и Белого, которые попытались переиграть систему и закономерно проиграли, держала в напряжении до последней минуты. А финал, где Челищев и Званцев гибнут, стал одним из самых сильных моментов всего сериала. Но не все знают: его могло не быть.

Продюсеры долго уговаривали Владимира Бортко оставить героев в живых. Аргумент был простой: зрители полюбили этих персонажей, рейтинги зашкаливают, зачем убивать «золото»?

Тем более что сериал и так уже отошёл от книг Андрея Константинова – можно было сделать ещё одно исключение. Но Бортко оказался непробиваем.

Он настоял на своём, и второй сезон закончился именно так, как и должен был – смертью обоих адвокатов. Режиссёр понимал: если герои, бросившие вызов криминальной системе, останутся в живых, вся история потеряет смысл.

Это был бы не «Бандитский Петербург», а сказка со счастливым концом.

Дмитрий Певцов, сыгравший Чёрного адвоката, позже не раз говорил, что считает правильным именно такое завершение. По его словам, участие в следующих сезонах он бы в любом случае не принял – считал их бессмысленной халтурой ради денег.

Актер оказался прав: после ухода Бортко качество сериала резко упало, а третья часть превратилась в вялотекущую мыльную оперу.

Сейчас, спустя двадцать лет, решение Бортко кажется единственно верным. Финал «Адвоката» работает именно потому, что он несправедлив. Хорошие парни проиграли. Так бывает в жизни, и так должно быть в хорошем детективе.

Алексей Плеткин
