Вот где настоящая атмосфера 90-х: какой сериал зрители поставили выше «Слова пацана» и «Бригады»

Вот где настоящая атмосфера 90-х: какой сериал зрители поставили выше «Слова пацана» и «Бригады»

14 февраля 2026 10:23
«Слово пацана»

Главный победитель в споре о бандитских сериалах оказался самым старшим.

Зрители устроили в Сети спор о том, какой бандитский сериал лучше. Произошло это после публикации на дзен-канале «Горожанин о кино», где автор сравнил «Слово пацана», «Бригаду» и «Бандитский Петербург». Победителем в этой битве мнений стал «Бандитский Петербург», особенно его часть «Адвокат».

1 место - «Бандитский Петербург»

По мнению автора статьи, из-за которой началась полемика, «Бандитский Петербург» выигрывает за счёт сильного сюжета, петербургской атмосферы и актёрского состава.

Большинство комментаторов согласились с ним. Пользователь под ником Stef написал: «Бандитский Петербург вне конкуренции. Его (точнее 1 и 2, со скрипом третий сезон) хочется иногда пересматривать». НЕЗАПРЕТНАЯ ЗОНА поддержал: «"Бандитский Петербург" - лучший однозначно! Даже несмотря на современные тенденции и веяния смотрится на одном дыхании».

2 место - «Слово пацана»

Сериал похвалили за отлично воссозданную атмосферу тех времён, где тяжёлым кажется даже воздух, а также реалистичные уличные сцены. При этом многие зрители согласились, что в актёрском плане «Слово пацана» слабее «Бандитского Петербурга», поскольку там играли артисты другого масштаба.

3 место - «Бригада»

«Бригада» оказалась третьей в зрительском списке из-за романтизации криминала. По мнению автора дзен-канала «Горожанин о кино», сериал слишком «глянцевый», а криминальный мир выглядит там почти как стиль жизни. Пользователи его поддержали.

«Проблема в том, что денежная сторона бандитской жизни, показанная на экране, перевешивает её негативные стороны», - написал Владимир Серышев.

Артур Корчанов добавил: «Минус всем этим сериалам - прославление и "героизация" бандитов и преступников».

Фото: Кадры из сериалов «Бандитский Петербург», «Слово пацана»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
