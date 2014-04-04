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Клинок и душа 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клинок и душа
Киноафиша Сериалы Клинок и душа Сезоны Сезон 1

Blade & Soul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клинок и душа»

В 1-м сезоне сериала «Клинок и душа» когда-то в стране все жили свободно и счастливо. Все изменилось, когда к власти пришла Империя Пун. Ее представители творят чудовищные вещи для обогащения и усиления своего влияния. Сопротивление им оказывали только воины клана Меча, среди которых были те, кто обладал волшебными силами. Но их ликвидировали. Уцелеть удалось только Алке — хладнокровной наемнице, замкнутой в жизни, но неистовой и беспощадной в сражениях. Она отправляется в путешествие, чтобы отыскать члена Имперского корпуса Джин Валэл, которая лишила жизни ее гуру. Властители Империи назначают награду за поимку Алки.

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Список серий 1-го сезона сериала «Клинок и душа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дорога Road
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2014
Желание Desire
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2014
Месть Revenge
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2014
Меч Sword
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2014
Цветок Flower
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2014
Мечта Dream
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2014
Время Time
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2014
Небо Sky
Сезон 1 Серия 8
23 мая 2014
Луна Moon
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2014
Грех Sin
Сезон 1 Серия 10
6 июня 2014
Наказание Punishment
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2014
Душа Soul
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2014
Божество God
Сезон 1 Серия 13
27 июня 2014
График выхода всех сериалов
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