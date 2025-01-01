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Клинок и душа
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Клинок и душа, список сезонов
Blade & Soul
16+
Год выпуска
2014
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
TBS
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Рейтинг сериала
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Список сезонов сериала «Клинок и душа»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
4 апреля 2014 - 27 июня 2014
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