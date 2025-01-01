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Постер сериала Клинок и душа
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Клинок и душа, список сезонов

Blade & Soul 16+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TBS

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Клинок и душа»
Клинок и душа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 4 апреля 2014 - 27 июня 2014
 
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