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Два лица страсти 2006 - 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Два лица страсти
Киноафиша Сериалы Два лица страсти Сезоны Сезон 1

Las Dos Caras de Ana 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 120
Продолжительность сезона 90 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два лица страсти»

В 1-м сезоне сериала «Два лица страсти» Ана хочет построить артистическую карьеру. Она погружена в театральную жизнь и даже не представляет, какой ужас ожидает ее в ближайшем будущем. Внезапно девушка узнает, что ее горячо любимый брат попадает в автомобильную аварию. Ему удается уцелеть, но теперь парень навсегда прикован к инвалидной коляске. Вскоре происходит пожар, в результате которого погибает мама главной героини. Все эти трагедии не были случайностями, они произошли по вине влиятельных и беспощадных людей. Отец и сыновья Бустаманте становятся врагами Аны, и девушка вынашивает план мести.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Два лица страсти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2006
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2006
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2006
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2006
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2006
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 октября 2006
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 октября 2006
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2006
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2006
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 октября 2006
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 октября 2006
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2006
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
11 октября 2006
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2006
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 октября 2006
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 октября 2006
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
17 октября 2006
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
18 октября 2006
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
19 октября 2006
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 октября 2006
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 октября 2006
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
24 октября 2006
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
25 октября 2006
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
26 октября 2006
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
27 октября 2006
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
30 октября 2006
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
31 октября 2006
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
1 ноября 2006
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
2 ноября 2006
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
3 ноября 2006
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
6 ноября 2006
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
7 ноября 2006
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
8 ноября 2006
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
9 ноября 2006
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
10 ноября 2006
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
13 ноября 2006
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
14 ноября 2006
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
15 ноября 2006
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
16 ноября 2006
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
17 ноября 2006
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
20 ноября 2006
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
21 ноября 2006
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
22 ноября 2006
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
23 ноября 2006
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
24 ноября 2006
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
27 ноября 2006
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
28 ноября 2006
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
29 ноября 2006
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
30 ноября 2006
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
1 декабря 2006
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
4 декабря 2006
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
5 декабря 2006
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
6 декабря 2006
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
7 декабря 2006
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
8 декабря 2006
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
11 декабря 2006
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
12 декабря 2006
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
13 декабря 2006
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
14 декабря 2006
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
15 декабря 2006
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
18 декабря 2006
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
19 декабря 2006
Серия 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
20 декабря 2006
Серия 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
21 декабря 2006
Серия 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
22 декабря 2006
Серия 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
25 декабря 2006
Серия 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
26 декабря 2006
Серия 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
27 декабря 2006
Серия 69 Episode 69
Сезон 1 Серия 69
28 декабря 2006
Серия 70 Episode 70
Сезон 1 Серия 70
29 декабря 2006
Серия 71 Episode 71
Сезон 1 Серия 71
1 января 2007
Серия 72 Episode 72
Сезон 1 Серия 72
2 января 2007
Серия 73 Episode 73
Сезон 1 Серия 73
3 января 2007
Серия 74 Episode 74
Сезон 1 Серия 74
4 января 2007
Серия 75 Episode 75
Сезон 1 Серия 75
5 января 2007
Серия 76 Episode 76
Сезон 1 Серия 76
8 января 2007
Серия 77 Episode 77
Сезон 1 Серия 77
9 января 2007
Серия 78 Episode 78
Сезон 1 Серия 78
10 января 2007
Серия 79 Episode 79
Сезон 1 Серия 79
11 января 2007
Серия 80 Episode 80
Сезон 1 Серия 80
12 января 2007
Серия 81 Episode 81
Сезон 1 Серия 81
15 января 2007
Серия 82 Episode 82
Сезон 1 Серия 82
16 января 2007
Серия 83 Episode 83
Сезон 1 Серия 83
17 января 2007
Серия 84 Episode 84
Сезон 1 Серия 84
18 января 2007
Серия 85 Episode 85
Сезон 1 Серия 85
19 января 2007
Серия 86 Episode 86
Сезон 1 Серия 86
22 января 2007
Серия 87 Episode 87
Сезон 1 Серия 87
23 января 2007
Серия 88 Episode 88
Сезон 1 Серия 88
24 января 2007
Серия 89 Episode 89
Сезон 1 Серия 89
25 января 2007
Серия 90 Episode 90
Сезон 1 Серия 90
26 января 2007
Серия 91 Episode 91
Сезон 1 Серия 91
29 января 2007
Серия 92 Episode 92
Сезон 1 Серия 92
30 января 2007
Серия 93 Episode 93
Сезон 1 Серия 93
31 января 2007
Серия 94 Episode 94
Сезон 1 Серия 94
1 февраля 2007
Серия 95 Episode 95
Сезон 1 Серия 95
2 февраля 2007
Серия 96 Episode 96
Сезон 1 Серия 96
5 февраля 2007
Серия 97 Episode 97
Сезон 1 Серия 97
6 февраля 2007
Серия 98 Episode 98
Сезон 1 Серия 98
7 февраля 2007
Серия 99 Episode 99
Сезон 1 Серия 99
8 февраля 2007
Серия 100 Episode 100
Сезон 1 Серия 100
9 февраля 2007
Серия 101 Episode 101
Сезон 1 Серия 101
12 февраля 2007
Серия 102 Episode 102
Сезон 1 Серия 102
13 февраля 2007
Серия 103 Episode 103
Сезон 1 Серия 103
14 февраля 2007
Серия 104 Episode 104
Сезон 1 Серия 104
15 февраля 2007
Серия 105 Episode 105
Сезон 1 Серия 105
16 февраля 2007
Серия 106 Episode 106
Сезон 1 Серия 106
19 февраля 2007
Серия 107 Episode 107
Сезон 1 Серия 107
20 февраля 2007
Серия 108 Episode 108
Сезон 1 Серия 108
21 февраля 2007
Серия 109 Episode 109
Сезон 1 Серия 109
22 февраля 2007
Серия 110 Episode 110
Сезон 1 Серия 110
23 февраля 2007
Серия 111 Episode 111
Сезон 1 Серия 111
26 февраля 2007
Серия 112 Episode 112
Сезон 1 Серия 112
27 февраля 2007
Серия 113 Episode 113
Сезон 1 Серия 113
28 февраля 2007
Серия 114 Episode 114
Сезон 1 Серия 114
1 марта 2007
Серия 115 Episode 115
Сезон 1 Серия 115
2 марта 2007
Серия 116 Episode 116
Сезон 1 Серия 116
5 марта 2007
Серия 117 Episode 117
Сезон 1 Серия 117
6 марта 2007
Серия 118 Episode 118
Сезон 1 Серия 118
7 марта 2007
Серия 119 Episode 119
Сезон 1 Серия 119
8 марта 2007
Серия 120 Episode 120
Сезон 1 Серия 120
9 марта 2007
График выхода всех сериалов
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