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Поэма о Шанъян 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Поэма о Шанъян
Киноафиша Сериалы Поэма о Шанъян Сезоны Сезон 1

Shang Yang Fu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 68
Продолжительность сезона 51 час 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поэма о Шанъян»

В 1 сезоне сериала «Поэма о Шанъян» Ван Сюань, будучи дочерью канцлера, по праву рождения обладала привилегиями высшего класса. Она воспитывалась при дворе, в императорском дворце, окруженная вниманием и заботой. Девушка предположить не могла, что в действительности за красивым фасадом ее жизни скрывается империя, насквозь прогнившая изнутри. Когда Ван Сюань стала взрослой, она невольно оказалась вовлечена в дворцовые интриги. Ее против воли выдали замуж за бедняка. Но со временем Ван Сюань влюбилась в своего супруга и объединилась с ним, чтобы противостоять врагам и спасти родину.

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Список серий 1-го сезона сериала «Поэма о Шанъян» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 января 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 января 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 января 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 января 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 января 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 января 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 января 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 января 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 января 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 января 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
13 января 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
18 января 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
18 января 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 января 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
19 января 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
20 января 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
20 января 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
20 января 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
21 января 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
21 января 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
21 января 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
21 января 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
21 января 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
21 января 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
21 января 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
28 января 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
28 января 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
28 января 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
28 января 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
28 января 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
28 января 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
28 января 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
4 февраля 2021
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
4 февраля 2021
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
4 февраля 2021
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
4 февраля 2021
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
4 февраля 2021
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
4 февраля 2021
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
4 февраля 2021
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
11 февраля 2021
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
11 февраля 2021
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
11 февраля 2021
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
11 февраля 2021
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
11 февраля 2021
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
11 февраля 2021
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
11 февраля 2021
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
18 февраля 2021
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
18 февраля 2021
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
18 февраля 2021
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
18 февраля 2021
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
18 февраля 2021
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
18 февраля 2021
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
18 февраля 2021
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
25 февраля 2021
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
25 февраля 2021
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
25 февраля 2021
Серия 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
25 февраля 2021
Серия 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
25 февраля 2021
Серия 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
25 февраля 2021
Серия 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
25 февраля 2021
Серия 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
25 февраля 2021
Серия 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
25 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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