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Постер сериала Поэма о Шанъян
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Поэма о Шанъян, список сезонов

Shang Yang Fu
Год выпуска 2021
Страна Китай
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Поэма о Шанъян»
Поэма о Шанъян - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
68 эпизодов 9 января 2021 - 25 февраля 2021
 
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