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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Поэма о Шанъян
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Поэма о Шанъян, список сезонов
Shang Yang Fu
Год выпуска
2021
Страна
Китай
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Youku
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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Список сезонов сериала «Поэма о Шанъян»
Сезон 1 / Season 1
68 эпизодов
9 января 2021 - 25 февраля 2021
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