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Ганнибал
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Ганнибал, список сезонов
Gannibal
Год выпуска
2022
Страна
Япония
Эпизод длится
40 минут
Стрим-сервис
Disney+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Ганнибал»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
28 декабря 2022 - 1 февраля 2023
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
19 марта 2025 - 23 апреля 2025
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