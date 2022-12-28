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Ганнибал 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ганнибал
Киноафиша Сериалы Ганнибал Сезоны Сезон 1

Gannibal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ганнибал»

В 1 сезоне сериала «Ганнибал» действие происходит в вымышленной деревне Окамура в горах Японии. Дайго Агаву, сотрудника правоохранительных органов, которого руководство отправило в командировку в эту деревню, сначала тепло встречают местные жители. Ситуация меняется после подозрительного случая, связанного со смертью дамы преклонного возраста. Главный герой постепенно узнает об аномалиях, которые творятся в деревне. Он начинает подозревать, что обитатели этих краев едят людей. Дайго Агаве предстоит разобраться в том, что творится в этом месте, и найти людей, ответственных за преступления.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Ганнибал График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Подношение цветов Offering of Flowers
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2022
Атака Attack
Сезон 1 Серия 2
28 декабря 2022
Смертельная пуля Fatal Bullet
Сезон 1 Серия 3
4 января 2023
Линия прямой видимости Line of Sight
Сезон 1 Серия 4
11 января 2023
След Trace
Сезон 1 Серия 5
18 января 2023
Предчувствие Premonition
Сезон 1 Серия 6
25 января 2023
Обещать Promise
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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