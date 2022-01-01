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Киноафиша Сериалы Независимый

Независимый (2023 - …)

Независимый
Год выпуска 2023
Страна Абхазия/Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

«Независимый» – это русско-абхазский драматический сериал о самовыдвигающемся кандидате в президенты. Теймураз – молодой мужчина, недавно похоронивший брата и принявший на свои плечи его долги. Вместе с женой, детьми и родителями он вынужден ютиться в доме у тещи. При этом он каждый день рискует своей жизнью, работая спасателем в МЧС. Но терпению Теймураза окончательно приходит конец, когда власти решают законсервировать радиоактивные отходы в священной для его семьи пещере. Он решает сам стать властью.

В ролях
В ролях
Теймураз Тания
Теймураз Тания
Лев Малишава
Геннадий Тарба
Георгий Кобалия
Аманда Кварацхелия
Инал Инапха
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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