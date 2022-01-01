«Независимый» – это русско-абхазский драматический сериал о самовыдвигающемся кандидате в президенты. Теймураз – молодой мужчина, недавно похоронивший брата и принявший на свои плечи его долги. Вместе с женой, детьми и родителями он вынужден ютиться в доме у тещи. При этом он каждый день рискует своей жизнью, работая спасателем в МЧС. Но терпению Теймураза окончательно приходит конец, когда власти решают законсервировать радиоактивные отходы в священной для его семьи пещере. Он решает сам стать властью.