В 1 сезоне сериала «Независимый» события разворачиваются в прекрасной и солнечной Абхазии. Однако местные жители вовсе не похожи на вечно отдыхающих и улыбчивых людей. Молодой парень Теймураз в одиночку тащит на своих плечах проблемы всей своей немаленькой семьи. Его брат не так давно погиб в горах, оставив ему в наследство лишь невосполнимые долги. Парень продает дом и вместе с женой, двумя детьми и родителями переезжает в дом тещи. К тому же он берет двойные смены в МЧС, где он служит спасателем. Но вскоре Теймураза ждет еще один удар. Пещеру, в которой похоронен его дед, собираются использовать для консервации радиоактивных отходов.