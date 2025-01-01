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Независимый 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Независимый Сезоны Сезон 1

Независимый
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Независимый»

В 1 сезоне сериала «Независимый» события разворачиваются в прекрасной и солнечной Абхазии. Однако местные жители вовсе не похожи на вечно отдыхающих и улыбчивых людей. Молодой парень Теймураз в одиночку тащит на своих плечах проблемы всей своей немаленькой семьи. Его брат не так давно погиб в горах, оставив ему в наследство лишь невосполнимые долги. Парень продает дом и вместе с женой, двумя детьми и родителями переезжает в дом тещи. К тому же он берет двойные смены в МЧС, где он служит спасателем. Но вскоре Теймураза ждет еще один удар. Пещеру, в которой похоронен его дед, собираются использовать для консервации радиоактивных отходов.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Независимый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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