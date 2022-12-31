Принц Гарри и Меган Маркл создали документальный проект о семи выдающихся людях, пример которых стал вдохновляющим для миллиона людей. Это история о людях, которые сделали в своей жизни отважный выбор — решили сражаться за перемены, принять на себя ответственность и занять ведущую позицию. В каком эпизоде ведущие беседуют с выдающимися личностями и мировыми лидерами. Среди героев проекта — премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, юрист и общественный деятель Брайан Стивенсон и многие другие.