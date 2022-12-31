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Киноафиша Сериалы Жить, чтобы вести

Жить, чтобы вести (2022 - …)

Live to Lead
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Принц Гарри и Меган Маркл создали документальный проект о семи выдающихся людях, пример которых стал вдохновляющим для миллиона людей. Это история о людях, которые сделали в своей жизни отважный выбор — решили сражаться за перемены, принять на себя ответственность и занять ведущую позицию. В каком эпизоде ведущие беседуют с выдающимися личностями и мировыми лидерами. Среди героев проекта — премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, юрист и общественный деятель Брайан Стивенсон и многие другие.

Жить, чтобы вести - трейлер
Жить, чтобы вести
трейлер
В ролях
В ролях
Меган Маркл
Меган Маркл
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Жить, чтобы вести»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Жить, чтобы вести - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
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