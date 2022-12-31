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Прирожденные лидеры 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прирожденные лидеры
Киноафиша Сериалы Прирожденные лидеры Сезоны Сезон 1

Live to Lead 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прирожденные лидеры»

В 1 сезоне сериала «Прирожденные лидеры» принц Гарри и Меган Маркл проводят беседы с легендарными личностями, лидерами в той или иной сфере. Героями документального проекта стали новозеландский политик Джасинда Ардерн, юрист и общественный деятель Брайан Стивенсон, ныне покойная американская судья Рут Бейдер Гинзбург, экоактивистка Грета Тунберг, спортсмен Сия Колиси, активистка феминистического движения и репортер Глория Стайнем и бывший судья Конституционного суда ЮАР Элби Сакс. По словам авторов шоу, проект позволит этим выдающимся людям рассказать всеми миру о своем непростом пути.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий сериала Прирожденные лидеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рут Бейдер Гинзбург Ruth Bader Ginsburg
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2022
Грета Тунберг Greta Thunberg
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2022
Брайан Стивенсон Bryan Stevenson
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2022
Джасинда Ардерн Jacinda Ardern
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2022
Сия Колиси Siya Kolisi
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2022
Глория Стайнем Gloria Steinem
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2022
Алби Сакс Albie Sachs
Сезон 1 Серия 7
31 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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