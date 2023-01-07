В 1 сезоне сериала «Соцсети» молодая успешная девушка по имени Анна при помощи устройства с искусственным интеллектом следит за своим «уровнем счастья» в крови. Гаджет контролирует, как питается его владелица, что делает и с кем проводит время. Когда в доме появляется молодой человек Рома, виртуальный помощник расценивает его как угрозу, ведь парень, исходя из установок гаджета, не является успешным человеком. Представитель сети компаний «Обнимания» Стас проводит ночи, заключив в объятия очередную клиентку, — таким образом парень за вознаграждение помогает женщинам преодолеть ощущение одиночества.