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Соцсети 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соцсети
Киноафиша Сериалы Соцсети Сезоны Сезон 1

Соцсети 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соцсети»

В 1 сезоне сериала «Соцсети» молодая успешная девушка по имени Анна при помощи устройства с искусственным интеллектом следит за своим «уровнем счастья» в крови. Гаджет контролирует, как питается его владелица, что делает и с кем проводит время. Когда в доме появляется молодой человек Рома, виртуальный помощник расценивает его как угрозу, ведь парень, исходя из установок гаджета, не является успешным человеком. Представитель сети компаний «Обнимания» Стас проводит ночи, заключив в объятия очередную клиентку, — таким образом парень за вознаграждение помогает женщинам преодолеть ощущение одиночества.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Соцсети» График выхода всех сериалов
Сезон 1
100% счастья
Сезон 1 Серия 1
7 января 2023
Объятые одиночеством
Сезон 1 Серия 2
7 января 2023
Лайки
Сезон 1 Серия 3
7 января 2023
Номер 138
Сезон 1 Серия 4
7 января 2023
Думай потише
Сезон 1 Серия 5
7 января 2023
Брат
Сезон 1 Серия 6
7 января 2023
График выхода всех сериалов
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