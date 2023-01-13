Меню
Новости о сериале «Соцсети»
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
Искусственный интеллект следит за уровнем счастья Любови Аксеновой в новом трейлере сериала «Соцсети»
Шоу об одиночестве современного человека в цифровом мире.
Написать
29 декабря 2022 16:58
Cериал «Соцсети» c Любовью Аксеновой и Кириллом Кяро обрел дату премьеры
Зрителей ждет комедийный альманах о влиянии цифровых технологий.
Написать
21 декабря 2022 11:16
