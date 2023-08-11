Меню
HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel
Телепроект Сэма Мендеса пополнился еще двумя актерами.
Написать
11 августа 2023 17:00
Сэм Мендес готовит пародийный сериал о супергеройском кино
Для Мендеса это будет первый в карьере телевизионный проект.
Написать
19 декабря 2022 17:04
