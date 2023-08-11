Меню
HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel
HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel Телепроект Сэма Мендеса пополнился еще двумя актерами.
11 августа 2023 17:00
Сэм Мендес готовит пародийный сериал о супергеройском кино
Сэм Мендес готовит пародийный сериал о супергеройском кино Для Мендеса это будет первый в карьере телевизионный проект.
19 декабря 2022 17:04
