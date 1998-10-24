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Cowboy Bebop 1998 - 1999, season 1

Cowboy Bebop season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cowboy Bebop Seasons Season 1
Cowboy Bebop 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 October 1998
Production year 1998
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 24 minutes
"Cowboy Bebop" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ковбой Бибоп» Спайк и Джет лишились большой суммы денег и вынуждены отправиться в Нью-Тихуану. Впереди героев ожидает захватывающее приключение. В погоне за наградой, которую вручит тот, кто отыщет бомбер, Джет и Спайк мирятся с присутствием друг друга. При этом между ними царит весьма напряженная атмосфера. Дают о себе знать события из прошлого Спайка, которые он скрывает. Джет нуждается в деньгах, чтобы купить подарок дочке. У нее скоро день рождения. Чтобы отыскать средства, они со Спайком хотят добыть награду и следят за борделем. Но у Спайка есть свои планы на этот счет.

Series rating

8.6
Rate 20 votes
8.9 IMDb

"Cowboy Bebop" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Asteroid Blues
Season 1 Episode 1
24 October 1998
Stray Dog Strut
Season 1 Episode 2
31 October 1998
Honky Tonk Women
Season 1 Episode 3
7 November 1998
Gateway Shuffle
Season 1 Episode 4
14 November 1998
Ballad of Fallen Angels
Season 1 Episode 5
21 November 1998
Sympathy for the Devil
Season 1 Episode 6
28 November 1998
Heavy Metal Queen
Season 1 Episode 7
5 December 1998
Waltz for Venus
Season 1 Episode 8
12 December 1998
Jamming with Edward
Season 1 Episode 9
19 December 1998
Ganymede Elegy
Season 1 Episode 10
26 December 1998
Toys in the Attic
Season 1 Episode 11
2 January 1999
Jupiter Jazz (Part 1)
Season 1 Episode 12
9 January 1999
Jupiter Jazz (Part 2)
Season 1 Episode 13
16 January 1999
Bohemian Rhapsody
Season 1 Episode 14
23 January 1999
My Funny Valentine
Season 1 Episode 15
30 January 1999
Black Dog Serenade
Season 1 Episode 16
13 February 1999
Mushroom Samba
Season 1 Episode 17
20 February 1999
Speak Like a Child
Season 1 Episode 18
27 February 1999
Wild Horses
Season 1 Episode 19
6 March 1999
Pierrot le Fou
Season 1 Episode 20
13 March 1999
Boogie Woogie Feng Shui
Season 1 Episode 21
20 March 1999
Cowboy Funk
Season 1 Episode 22
27 March 1999
Brain Scratch
Season 1 Episode 23
3 April 1999
Hard Luck Woman
Season 1 Episode 24
10 April 1999
The Real Folk Blues (Part I)
Season 1 Episode 25
17 April 1999
The Real Folk Blues (Part II)
Season 1 Episode 26
24 April 1999
TV series release schedule
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