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Царская прививка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Царская прививка
Киноафиша Сериалы Царская прививка Сезоны Сезон 1

Carskaya privivka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Царская прививка»

В 1 сезоне сериала «Царская прививка» события начинаются в 1768 году. Российской империей правит мудрая и просвещенная царица Екатерина II, которой вскоре предстоит стать в глазах народа Великой. Но сейчас государство полнится бунтами, недовольствами и крестьянскими восстаниями. Как на грех, именно в это время в Россию приходит новая иноземная зараза – эпидемия оспы. Страшная болезнь подкашивает всех, от мала до велика. Екатерина поручает лучшим умам империи разработать вакцину, предупреждающую это заболевание. Но есть проблема: простые люди не привыкли прививаться. Приказ императрицы пугает их чуть ли не больше, чем сама оспа.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Царская прививка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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