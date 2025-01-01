Постеры сериала «Царская прививка»

Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту

Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее

После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году

Смотреть 20+ сезонов подряд — не вариант: у «Чисто английских убийств» есть сезон, где сразу 3 серии с рейтингом выше 8

«Провоцируют рак»: Мерфи в «Острых козырьках» скурил тысячи сигарет без никотина – и у доктора Мясникова для актера плохие новости

Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)

Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться

Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно

Устали искать фильмы, похожие на «Франкенштейна»? Мы сделали это за вас: 3 ленты с тем же вайбом и оценками 7.3+

Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)