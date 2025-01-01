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Постер сериала Почувствуй ветер
Киноафиша Сериалы Почувствуй ветер Сезоны

Почувствуй ветер, список сезонов

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
Год выпуска 2018
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NTV

Рейтинг сериала

0.0
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8.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Почувствуй ветер»
Почувствуй ветер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 2 октября 2018 - 26 марта 2019
 
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